11 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Кстати, о птичках. 12 идей, куда сходить в Барнауле 10 и 11 ноября

Лекция о птицах, «Постклассика» и изобретения Леонардо да Винчи: Аltapress.ru придумал, куда можно сходить в Барнауле 10 и 11 ноября.

Малый пестрый дятел.
Малый пестрый дятел.
Евгений Богинский, "Усынови заказник".

В музей

Наука, история, философия XV века — на выставке «Секреты изобретений Леонардо да Винчи» в музее «Город». 11 ноября, с 10:00 до 18:00, 0+

Леонардо да Винчи. Автопортрет.
Леонардо да Винчи. Автопортрет.
pixabay.com

На выставку

Известные образы литературных и театральных персонажей в фотовыставке молодых фотографов Барнаула «Постклассика» в ГХМАК — 11 ноября, с 10:00 до 18:00, 16+

На спектакль

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая — 11 ноября, 17:00, 16+
«Летучая мышь» в Музыкальном театре — 11 ноября, 17:00, 12+
«Идеальный муж» в Театре драмы — 12 ноября, 17:30, 16+
«Трамвай "Желание"» в Крепостном театре — 12 ноября, 18:00, 16+

Сцена из спектакля &quot;Идеальный муж&quot;
Сцена из спектакля "Идеальный муж"
vk.com/altdrama

С детьми

Сказка «Огниво» в Молодежном театре Алтая — 12 ноября, 12:00, 6+

На стендап

Минутка черного юмора на «Black standup» в StandUp Altai Club — 11 ноября, 22:00, 18+

В кино

Французская драма в кислотном аду Жюста Филиппо «Катастрофа» в «Премьере», 18+
Напряженный триллер Нила Бергера «Дочь болотного царя» в «Киномире», 18+

В «Изумрудный»

Лекция «Зимующие птицы» от вице-президента Союза охраны птиц России Алексея Эбеля в визит-центре парка «Изумрудный» — 12 ноября, 13:00, по предварительной записи, 0+

Дятел.
Дятел.
unsplash.com

На концерт

Поп-рок-концерт исполнителя МУККА в клубе-ресторане Pharaon. Вокалист исполнит уже нашумевшие треки и разбавит их песнями из нового альбома — 12 ноября, 19:00, 12+

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость