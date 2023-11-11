Кстати, о птичках. 12 идей, куда сходить в Барнауле 10 и 11 ноября

В музей
Наука, история, философия XV века — на выставке «Секреты изобретений Леонардо да Винчи» в музее «Город». 11 ноября, с 10:00 до 18:00, 0+
На выставку
Известные образы литературных и театральных персонажей в фотовыставке молодых фотографов Барнаула «Постклассика» в ГХМАК — 11 ноября, с 10:00 до 18:00, 16+
На спектакль
«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая — 11 ноября, 17:00, 16+
«Летучая мышь» в Музыкальном театре — 11 ноября, 17:00, 12+
«Идеальный муж» в Театре драмы — 12 ноября, 17:30, 16+
«Трамвай "Желание"» в Крепостном театре — 12 ноября, 18:00, 16+
С детьми
Сказка «Огниво» в Молодежном театре Алтая — 12 ноября, 12:00, 6+
На стендап
Минутка черного юмора на «Black standup» в StandUp Altai Club — 11 ноября, 22:00, 18+
В кино
Французская драма в кислотном аду Жюста Филиппо «Катастрофа» в «Премьере», 18+
Напряженный триллер Нила Бергера «Дочь болотного царя» в «Киномире», 18+
В «Изумрудный»
Лекция «Зимующие птицы» от вице-президента Союза охраны птиц России Алексея Эбеля в визит-центре парка «Изумрудный» — 12 ноября, 13:00, по предварительной записи, 0+
На концерт
Поп-рок-концерт исполнителя МУККА в клубе-ресторане Pharaon. Вокалист исполнит уже нашумевшие треки и разбавит их песнями из нового альбома — 12 ноября, 19:00, 12+