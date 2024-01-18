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Жизнь

Крещенская ночь, невменяемые преступники, ЖК у аэропорта. Что произошло в Алтайском крае 18 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 18 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Купели Алтайского края готовы к Крещенской ночи. Но важно знать, что купаться можно далеко не всем. Почитайте, о чем предупреждают врачи и что рассказывают барнаульцы, которые окунаются в прорубь каждый год.

◆ Мэрия Барнаула уточнила, на каких маршрутах общественного транспорта с 1 января повысились цены на проезд. Однако выяснилось, что с 19 января тариф изменится еще как минимум на одном.

◆ Врачи психиатрической больницы имени Эрдмана рассказали, как там лечат опасных преступников.

◆ В ЖК, который строят недалеко от барнаульского аэропорта, уже продают квартиры. Как и везде, дорого.

◆ В Алтайском биосферном заповеднике сняли на видео морозное утро на Телецком озере. Посмотрите, а главное, послушайте — как оно шумит.

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