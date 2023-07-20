Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Алтайском крае. Погода 20 июля

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +15...+20 градусов.
Днем столбики термометров поднимутся до +28...+33 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и грозы на большей части территории края.
Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит +17...+19 градусов. Осадков в ночное время не ожидается.
Днем прогнозируется потепление до +28...+30 градусов. Возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.