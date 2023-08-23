Краснокнижный филин с невероятными глазами поселился в барнаульском зоопарке

По информации Минприроды региона, весной 2023 года в Алтайском крае спасли филина, занесенного в Красную книгу. У него была серьезная травма крыла от огнестрельного оружия, и ему потребовалось длительное лечение.
К сожалению, даже после лечения филин не смог летать так же хорошо, как и раньше. Выпуск в дикую природу был невозможен. Поэтому сотрудники Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора обратились к руководству Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» с предложением принять филина на содержание.
Зоопарк согласился. Филина поселили в вольер с самкой того же вида. Теперь они дополняют экспозицию хищных птиц.
"Пернатый хищник достаточно быстро освоился в просторном вольере, сложностей в адаптации с новым соседом также не возникло", - рассказывают в ведомстве.