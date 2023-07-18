Красная дорожка, новый сенатор, ураган на Яровом. Что произошло в Алтайском крае 18 июля

- В Барнауле состоялось открытие Шукшинского фестиваля. Его гости — режиссеры, актеры, кинокритики, — прошли по красной дорожке у театра драмы.
- Бывший депутат Госдумы Наталья Кувшинова может стать новым сенатором от Алтайского края — вместо экс-губернатора Александра Карлина.
- Градсовет Барнаула рассмотрел эскизы четырех новых зданий. Сделают ли они город удобнее? Вот что думают эксперты.
- Праздник вареников «Всэ будэ смачно!» в селе Романово отменили — «в связи с трагической гибелью земляков, участвующих в СВО».
- Из-за сильного урагана на курорте Яровое пострадали более 200 человек.
- В Алтайском крае за счет специального казначейского кредита закупят 65 новых автобусов, из них 41 — в Барнауле.
- Cкандально известный фестиваль «Ветер Сибири» снова планируют провести, но не на Алтае. Минкульт Новосибирской области дал «стопроцентные и железобетонные» гарантии, что он состоится.
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