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Жизнь

Красная дорожка, новый сенатор, ураган на Яровом. Что произошло в Алтайском крае 18 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 18 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле состоялось открытие Шукшинского фестиваля. Его гости — режиссеры, актеры, кинокритики, — прошли по красной дорожке у театра драмы.
  • Бывший депутат Госдумы Наталья Кувшинова может стать новым сенатором от Алтайского края — вместо экс-губернатора Александра Карлина.
  • Градсовет Барнаула рассмотрел эскизы четырех новых зданий. Сделают ли они город удобнее? Вот что думают эксперты.
  • Праздник вареников «Всэ будэ смачно!» в селе Романово отменили — «в связи с трагической гибелью земляков, участвующих в СВО».
  • Из-за сильного урагана на курорте Яровое пострадали более 200 человек.
  • В Алтайском крае за счет специального казначейского кредита закупят 65 новых автобусов, из них 41 — в Барнауле.
  • Cкандально известный фестиваль «Ветер Сибири» снова планируют провести, но не на Алтае. Минкульт Новосибирской области дал «стопроцентные и железобетонные» гарантии, что он состоится.

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