Запрещено раскрашивать яйца фломастерами, если они не содержат специальные пищевые красители. В противном случае, химикаты могут просочиться сквозь скорлупу к самому продукту и сделать его непригодным к употреблению.
То же касается и восковых мелков. Содержащиеся в них вещества не предназначены для употребления. Производители качественных мелков могут проверять свою продукцию, однако китайские бренды могут этим пренебречь. Восковые мелки стоит использовать на свой страх и риск.
Такой способ окрашивания яиц выглядит красиво. Однако применимые краски в составе нитей и тканей содержат химикаты, которые могут проникнуть в само яйцо и вызвать аллергию.
Роспотребнадзор предупреждает — не покупайте неизвестные красители с рук или от некачественного производителя.
Обращайте внимание на состав красителей. Согласно действующим в России санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, для окраски пасхальных яиц разрешаются красители пищевые со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102.
Некоторые хозяюшки применяют для украшения яиц блестящую поталь. Такое угощение выглядит очень эффектно, однако съесть его уже не получится.
На яичной скорлупе остаются частицы клея и самой потали, в чей состав входит цинк. Можно получить отравление.
Роспотребнадзор советует использовать для окрашивания яиц натуральные продукты с ярким пигментом.
Например, луковая шелуха, краснокачанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, ягоды черники и клюква.