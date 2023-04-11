12 апреля
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Жизнь

Красиво, но опасно. Как нельзя красить яйца, чтобы не получить отравление

Крашеные яйца стоят во главе праздничного стола на Пасху. Однако если перестараться с украшением, то можно сделать угощение непригодным в пищу. Altapress.ru рассказывает, как нельзя красить яйца, если не хотите отравиться.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
СС0
1
Фломастеры и восковые мелки

Запрещено раскрашивать яйца фломастерами, если они не содержат специальные пищевые красители. В противном случае, химикаты могут просочиться сквозь скорлупу к самому продукту и сделать его непригодным к употреблению.

То же касается и восковых мелков. Содержащиеся в них вещества не предназначены для употребления. Производители качественных мелков могут проверять свою продукцию, однако китайские бренды могут этим пренебречь. Восковые мелки стоит использовать на свой страх и риск.

2
Нити и куски ткани

Такой способ окрашивания яиц выглядит красиво. Однако применимые краски в составе нитей и тканей содержат химикаты, которые могут проникнуть в само яйцо и вызвать аллергию.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
СС0
3
Неизвестные красители

Роспотребнадзор предупреждает — не покупайте неизвестные красители с рук или от некачественного производителя.

Обращайте внимание на состав красителей. Согласно действующим в России санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, для окраски пасхальных яиц разрешаются красители пищевые со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102.

4
Поталь

Некоторые хозяюшки применяют для украшения яиц блестящую поталь. Такое угощение выглядит очень эффектно, однако съесть его уже не получится.

На яичной скорлупе остаются частицы клея и самой потали, в чей состав входит цинк. Можно получить отравление.

Яйца. Пасха.
Яйца. Пасха.
СС0
5
Самые безопасные красители

Роспотребнадзор советует использовать для окрашивания яиц натуральные продукты с ярким пигментом.

Например, луковая шелуха, краснокачанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, ягоды черники и клюква.

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