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Фломастеры и восковые мелки

Запрещено раскрашивать яйца фломастерами, если они не содержат специальные пищевые красители. В противном случае, химикаты могут просочиться сквозь скорлупу к самому продукту и сделать его непригодным к употреблению.

То же касается и восковых мелков. Содержащиеся в них вещества не предназначены для употребления. Производители качественных мелков могут проверять свою продукцию, однако китайские бренды могут этим пренебречь. Восковые мелки стоит использовать на свой страх и риск.