25 сентября
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Жизнь

Снежный Алтай. Прекрасные виды запечатлели по дороге на Каракольские озера

Жительница Барнаула поделилась живописными фотографиями Алтая.

Красивый Алтай. Прекрасные виды запечатлели по дороге на Каракольские озера.
Красивый Алтай. Прекрасные виды запечатлели по дороге на Каракольские озера.
Barnaul 22

Только взгляните как красиво лег снег.

На каких-то фото вовсе кажется, что сейчас не осень, а лето.

Ранее мы рассказывали как магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском.

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