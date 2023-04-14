Барнаульские магазины основательно подготовились к приближающейся Пасхе. Они предлагают широкий выбор куличей и зарубежных угощений — краффинов, панеттоне и штолленов. Корреспондент altapress.ru прошелся по магазинам и делится с вами аппетитными кадрами.

К Пасхе барнаульские магазины начали готовиться еще с 7 апреля. На прилавках представлен широкий выбор украшений — от салфеток до посуды — и угощений.

Главный гость праздничного стола — кулич. Здесь есть на любые вкус, размер и цену. Можно купить маленький, на один «кусь» всего за 34 рубля. Или же сразу килограммовый для масштабного застолья — за 169 рублей.

Праздничные угощения и украшения Altapress.ru Праздничные угощения и украшения Altapress.ru

Одни куличи украшены цветной посыпкой, другие радуют глаз мармеладом и сухофруктами, а третьи могут похвастаться шоколадной крошкой и орехами.

Цены пасхального угощения зависят от производителя. Например, «Чудо печь» предлагает кулич всего за 89 рублей, «Татьянин двор» — 145 рублей, «Кулич пасхальный «премиум» — 213 рублей. Кстати, в магазинах они уже освящены.

Праздничные угощения и украшения Altapress.ru Праздничные угощения и украшения Altapress.ru Праздничные угощения и украшения Altapress.ru

В более крупных магазинах цены на куличи заметно выше — от 400 до 800 рублей. Здесь можно приобрести угощение с инжиром, имбирным пряником и сахарными цветами.

А если хочется чего-то новенького, то магазины предлагают зарубежные аналоги куличей.

Краффин — это гибрид слоеного круассана и маффина , который пекут из сдобного дрожжевого теста. Его цена — 496 рублей.

который пекут из сдобного дрожжевого теста. Его цена — 496 рублей. Панеттоне — миланский десерт , изготовленный из мягкого теста с засахаренными фруктами , изюмом и воздушным рисом. Цена — 531 рубль.

изготовленный из мягкого теста с засахаренными фруктами изюмом и воздушным рисом. Цена — 531 рубль. Штоллен — традиционный немецкий кекс из сочного , тяжелого дрожжевого сдобного теста. Его обильно посыпают сахарной пудрой и добавляют пряности , изюм , орехи и цукаты. Цена — 357 рублей.

Праздничные угощения и украшения Altapress.ru Праздничные угощения и украшения Altapress.ru Праздничные угощения и украшения Altapress.ru

Также в магазинах можно приобрести уже готовые крашеные яйца. С наклейкой стоит 23 рубля, в краске — 28 рублей.

К праздничному столу можно добавить конфеты в виде пасхальных яиц, зефир в форме зайчиков и цыплят, букеты из сахарных цветов и имбирных пряников.

В 2023 году Пасха наступит 16 апреля.