Козлята и обезьянка родились в барнаульском зоопарке

14 января в зоопарке родились два камерунских козленка.
15 января — один нубийский козленок и малыш в семье яванских макак.
Ранее в барнаульский зоопарк привезли "шикарных" байбаков.
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В "Лесной сказке" появилось пополнение, сообщили в Telegram-канале зоопарка.
14 января в зоопарке родились два камерунских козленка.
15 января — один нубийский козленок и малыш в семье яванских макак.
Ранее в барнаульский зоопарк привезли "шикарных" байбаков.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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