23 июля
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Жизнь

Коттедж для православных с башней в старинном стиле продают в Барнауле за 6,6 млн рублей

Двухэтажный дом в центре города с видом на Покровский собор продают за 6,69 млн рублей в Барнауле.

Коттедж для православных с башней в старинном стиле продают в Барнауле за 6,6 млн рублей.
Коттедж для православных с башней в старинном стиле продают в Барнауле за 6,6 млн рублей.
"Авито"

Дом расположен на 117,5 кв. м.

Собственник отмечает, что в коттедж проведен природный газ, земля находится в собственности, а все планировки и пристройки узаконены.

Внутри коттеджа - дизайнерский ремонт. Особое внимание автор объявления уделил потолочной лепнине из скульптурного гипса.

Кроме того, в доме остаются деревянная бар-стойка, зеркала в рамах ручной работы, деревянные ниши и необычная винтовая лестница.

В ванной сделан свежий ремонт - современный кафель, теплый пол, новые окно и плитка.

А на втором этаже расположился сделанный на заказ шикарный камин, а также есть летняя комната с панорамными окнами. Это не считая лоджии.

Облицовка дома - ручная работа.

На участке есть пристроенная к дому баня. Во дворе - беседка, гараж, хорошие сад и огород со множеством плодовых и ягодных растений.

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