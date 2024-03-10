12 марта
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Жизнь

Котика-красавчика по кличке Космос продают за 35 тыс. рублей

Котика породы мейн-кун продают в Барнауле за 35 тыс. рублей. Объявление выставили на «Авито».

Мейн-кун.
Мейн-кун.
«Авито»

Котенка зовут Космос. Автор объявления указывает, что это не просто котенок, это маленький космонавт, который готов отправиться в путешествие по вашей квартире.

«Космос — это настоящее чудо природы, его шерсть мягкая и пушистая, как облако, а глаза - как две яркие звезды. Он очень игривый и дружелюбный, любит играть с мячиками и дразнилками. Космос станет вашим лучшим другом и верным спутником в любых приключениях!» — написали в объявлении.

Родители у него чемпионы.

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