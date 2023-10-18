19 октября
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Жизнь

Косметолог рассказала об омоложении Долиной

Врач-косметолог Наталья Михайлова рассказала об омоложении певицы Ларисы Долиной.

Операция, операционный стол.
Операция, операционный стол.
СС0

По мнению доктора, Долина, вероятно, сделала подтяжку средней и нижней трети лица, пишет kp.ru.

Этому свидетельствует присутствие соответствующих натяжений, когда артистка говорит и двигает, рассказала косметолог.

Сама операция сделана хорошо, потому что средняя часть лица не смещена, считает специалист. Михайлова также заметила изменения нижнего века у Долиной — эта часть глаза становится более округлой после блефаропластики, указывает Газета.Ru.

По мнению специалиста, Долина выглядит прекрасно, а ее мимика не искажена. Она рассказала — звезда вероятно сделала контурную пластику на губах с помощью филлеров.

Между тем оперная дива заявила, что Долина зря обижается на сравнения с мумией. Мария Максакова раскритиковала внешность и характер Ларисы Долиной.

По мнению оперной дивы, Долина напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов.

По словам Максаковой, Долиной стоило покинуть сцену еще несколько лет назад,

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