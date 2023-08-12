13 августа
﻿
Жизнь

Кошки-гармошки и «купцы-толстопузы». Куда сходить и что посмотреть в Барнауле в выходные 12 и 13 августа

Altapress.ru рассказывает, как скоротать выходные в Барнауле. Плохая погода нипочем: бочонки с медом, речные экскурсии, выставки кошек и искусства ждут.

Выставка кошек в Барнауле.
Выставка кошек в Барнауле.
Софья Кондратьева.

Теплоходная экскурсия «Будни и праздники алтайского купечества»

12 августа можно прокатиться на теплоходе и послушать экскурсию, разрушающую стереотипы о купцах как о «толстосумах и толстопузах». Экскурсовод распишет вам уклад купеческой жизни «от и до». Чтобы посетить экскурсию, нужно прийти по адресу пл. Баварина, 8, к 11:00. Билет на экскурсию стоит 100 руб, и еще 400 руб. — билет на теплоход. Детский — 200.

Теплоходная экскурсия.
Теплоходная экскурсия.
vk.com/agkm1823

Выставка «Живопись монументалиста»

12 августа в ГХМАК проведут экскурсию по экспозиции «Живопись монументалиста» президента Российской Академии художеств, народного художника Зураба Церетели. Начало в 12:00 и в 15:00.

Выставка зураба Церетели «Живопись монументалиста».
Выставка зураба Церетели «Живопись монументалиста».
vk.com/muzeighmak

Выставки в галерее «Республика ИЗО»

«Лит фотография»

Выставка в галерее &quot;Республика ИЗО&quot; в рамках фотопроекта &quot;Форум&quot;.
Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум".
"Республика ИЗО"

Экспозиция Дмитрия Барышева для фотопроекта «Форум». Здесь кадры выполнены в технике лит-печати. Основная тема выставки — пейзажи и стрит.

«Ч&Б»

Выставка в галерее &quot;Республика ИЗО&quot; в рамках фотопроекта &quot;Форум&quot;.
Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум".
"Республика ИЗО"

Экспозиция состоит из черно-белых снимков. Зрители могут погрузиться в мир монохромных кадров и легкого сюрреализма.

«Русь: эстетика, традиции, визуализация».

На этой выставке можно посмотреть работы мастеров в направлениях живопись и акварель, компьютерная графика и нейросеть, а также скульптуры, игрушки, вышивка и многое другое.

Все экспозиции можно посетить с 13:00 до 19:00. Галерея находится на пр. Космонавтов, 6г, входной взнос — 50 рублей.

Выставка кошек

С 12 по 13 августа в ДК Моторостроителей пройдет выставка кошек. Здесь можно будет посмотреть на породистых и ухоженных котиков со всей Сибири: мейн-кунов, персов, курчавых рексов, британцев, скоттиш-фолдов и многих других.

Выставка кошек на День города.
Выставка кошек на День города.
Екатерина Карзова/altapress.ru.

Выставка работает с 10:00 до 18:00. Билет стоит 150-200 руб.

Ярмарка меда

В свободный субботний день можно посетить ежегодную ярмарку-выставку меда на пл. Сахарова. Здесь можно попробовать луговой, горный, таежный, предгорный мед и не только.

Ярмарка меда в Барнауле.
Ярмарка меда в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость