Кошки-гармошки и «купцы-толстопузы». Куда сходить и что посмотреть в Барнауле в выходные 12 и 13 августа

Altapress.ru рассказывает, как скоротать выходные в Барнауле. Плохая погода нипочем: бочонки с медом, речные экскурсии, выставки кошек и искусства ждут.

Теплоходная экскурсия «Будни и праздники алтайского купечества»

12 августа можно прокатиться на теплоходе и послушать экскурсию, разрушающую стереотипы о купцах как о «толстосумах и толстопузах». Экскурсовод распишет вам уклад купеческой жизни «от и до». Чтобы посетить экскурсию, нужно прийти по адресу пл. Баварина, 8, к 11:00. Билет на экскурсию стоит 100 руб, и еще 400 руб. — билет на теплоход. Детский — 200.

Теплоходная экскурсия. vk.com/agkm1823

Выставка «Живопись монументалиста»

12 августа в ГХМАК проведут экскурсию по экспозиции «Живопись монументалиста» президента Российской Академии художеств, народного художника Зураба Церетели. Начало в 12:00 и в 15:00.

Выставка зураба Церетели «Живопись монументалиста». vk.com/muzeighmak

Выставки в галерее «Республика ИЗО»

«Лит фотография»

Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум". "Республика ИЗО"

Экспозиция Дмитрия Барышева для фотопроекта «Форум». Здесь кадры выполнены в технике лит-печати. Основная тема выставки — пейзажи и стрит.

«Ч&Б»

Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум". "Республика ИЗО"

Экспозиция состоит из черно-белых снимков. Зрители могут погрузиться в мир монохромных кадров и легкого сюрреализма.

«Русь: эстетика, традиции, визуализация».

На этой выставке можно посмотреть работы мастеров в направлениях живопись и акварель, компьютерная графика и нейросеть, а также скульптуры, игрушки, вышивка и многое другое.

Все экспозиции можно посетить с 13:00 до 19:00. Галерея находится на пр. Космонавтов, 6г, входной взнос — 50 рублей.

Выставка кошек

С 12 по 13 августа в ДК Моторостроителей пройдет выставка кошек. Здесь можно будет посмотреть на породистых и ухоженных котиков со всей Сибири: мейн-кунов, персов, курчавых рексов, британцев, скоттиш-фолдов и многих других.

Выставка кошек на День города. Екатерина Карзова/altapress.ru.

Выставка работает с 10:00 до 18:00. Билет стоит 150-200 руб.

Ярмарка меда

В свободный субботний день можно посетить ежегодную ярмарку-выставку меда на пл. Сахарова. Здесь можно попробовать луговой, горный, таежный, предгорный мед и не только.