Кошкам почет в Ермилов день: приметы и традиции 26 января

Традиции Ермилова дня
В Ермилов или Еремин день особое внимание уделяли домашним животным: кошкам и собакам. В народе говорили: «Ерема на печи сидит, а кошка в печурке». Есть поверье, что лучшая защита от воров и сглаза - это черная кошка, черная собака и черный петух.
Люди не раз замечали, что кошки обладают повышенной чувствительностью и замечают то, что не видит человек. Поэтому к их повадкам приглядывались. Например, если кошка умывается, то следует ждать гостей.
Существовали и различные суеверия, касаемые домашних любимцев. Верили, что кошка в дороге может принести несчастья, поэтому брали в телегу только собак. А мужчина, который любит кошек, и жену любить будет.
Что нельзя делать 26 января
- Если вы здоровый человек, то вам не стоит садиться на любимое место кошки - к болезни.
- Нельзя грубо сгонять кошку с места - можно лишиться работы.
- Продавцам не рекомендуется выгонять кошек из магазина - к проблемам с покупателями.
Приметы Ермилова дня
- Если лес трещит, то мороз продержится ещё долго.
- Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.
- Круг вокруг луны – к метели.
- Кошка мордочку прячет – к морозу, лижет лапу – к солнечной погоде.
- Если кошка скребет когтями пол – к метели, стену – к ненастью.
- Котик вверх животом ложится и потягивается – к теплу..
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