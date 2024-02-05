Кошка-ложка, «нескучный Онегин». 10 идей, как провести эту неделю в Барнауле

В кино
Милая комедия с мохнатым детенышем от Кирилла Кемница «Я — медведь» в Галактике — 6 февраля, 18:10, 6+
Хоррор от и Роя Кунца и Кру Эннис «Избави нас. Одержимые» в Галактике — 7 февраля, 20:10, 18+
В театр
«Интуиция» в Театре драмы — 7 февраля, 18:30, 18+
«Как бы нам пришить старушку» в Музыкальном театре — 9 февраля, 18:30, 16+
«Мой папа — Питер Пэн» в Молодежном театре — 8 февраля, 18:30, 12+
«Столик на троих» в Крепостном театре — 7 февраля, 19:00, 16+
На выставку
Персональная выставка Олега Соловова «Плавник monster» в галерее «Республика ИЗО» — до 12 марта, чт-вс: 13:00-19:00,
В филармонию
Концерт Владислава Косарева «Дороги любви» в Филармонии — 10 февраля, 17:00, 6+
В Шишковку
Занимательная лекция «Нешкольный» Пушкин. «Нескучный Онегин» в Шишковке — 10 февраля, 16:00, 14+
Для детей
Творческий мастер-класс «Кошка-ложка»: с чаем, котиками и настолками в котокафе Nikomur - 10 февраля, 11:30, по предварительной записи, 7+
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