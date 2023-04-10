Кошечка отправилась на поиски хозяина на автобусе в микрорайоне Затон

Маленькая трехцветная кошечка, как и все пассажиры, послушно ехала в кресле. Очевидцы заметили, что мурлыка с интересом исследовала людей в автобусе, словно искала среди них своего хозяина.
После трехцветная пассажирка осмелилась подойти к другим людям.
Очевидцы в комментариях сообщают, что кошечку забрали в дом неравнодушные пассажиры.
«Мы забрали котейку. Действительно игривая, хорошая, быстро обосновалась и нашла лежанку себе», — сообщают новые хозяева.
Ранее семья из Новосибирска отправилась на отдых в Таиланд вместе со своим питомцем — чихуа-хуа. А вот обратно собаку уже не пустили. Владельцы не могут воссоединиться с собакой уже две недели.