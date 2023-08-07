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Жизнь

Коренная москвичка из Барнаула: стало известно о завещании и наследстве Ирины Мирошниченко

У Ирины Мирошниченко не осталось родственников, — все ее бывшие мужья и старший брат скончались, указывает Starhit.ru.

Ирина Мирошниченко.
Ирина Мирошниченко.
Кадр из фильма "Наследство" (1984)

В собственности артистки были дом в подмосковной Опалихе и трехкомнатная квартира на Тверской улице в центре Москвы.

Также СМИ сообщали о квартире в Гнездниковском переулке, которая досталась звезде от матери. Ее Мирошниченко сдавала в аренду.

Завещания актриса не оставила. Поэтому часть имущества Мирошниченко перейдет во владение города.

Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко состоится 7 августа в Московском художественном театре имени Чехова, пишут "Известия".

Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации на 82-м году жизни 3 августа.

Артистку госпитализировали 30 июля с тяжелой формой гриппа. В реанимации у нее остановилось сердце, но актрису реанимировали. Ее подключили к аппарату ИВЛ.

3 августа Ирина Мирошниченко скончалась, не приходя в сознание.

Москвичка из Барнаула

Ирина Мирошниченко, оставаясь коренной москвичкой, место своего рождения не забывала никогда: Сибирь, Барнаул.

Шел 1942 год. Эшелоны из Москвы отправляли в Сибирь один за другим. В них - люди, которых обязательно нужно спасти. Трое суток под страшным и спасительным лозунгом “Эвакуация!”, и наконец-то город без бомбежек - Барнаул.

Молодую беременную женщину, коренную москвичку, приютила на кухне большая рабочая семья. Жарким летом у нее родилась дочь Ирина.

И сибирские люди, душевные и способные сострадать, отдали молодой матери комнату, а сами переехали в кухню, наполненную теплом печки-буржуйки и запахом супа из крапивы. Прошло около года, и мама с маленькой дочкой вернулись в Москву, сохранив лишь теплые воспоминания о большом сибирском городе.

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