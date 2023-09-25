27 сентября
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Жизнь

Концерты Игоря Николаева в Сибири перенесли на следующий год

Концерты певца Игоря Николаева в некоторых города перенесли на следующий год, сообщает Telegram-канал Shot.

Игорь Николаев.
Игорь Николаев.
"Дуэты 2022".

Это связано с восстановлением здоровья исполнителя после перенесенной операции на сердце, пишет Lenta.ru.

В ноябре планировались выступления певца в Омске, Томске, Новосибирске, Красноярске.

Артист пробудет в стационаре дольше, чем планировалось ранее.

Что произошло

В середине сентября Игоря Николаева в критическом состоянии госпитализировали в палату интенсивной терапии.

Врачи провели операцию из-за диагностированного по снимкам нарушения кровоснабжения миокарда.

Незадолго до этого Николаев появлялся в эфире. Фанаты тогда отметили, что он заметно пополнел.

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