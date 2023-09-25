Концерты Игоря Николаева в Сибири перенесли на следующий год

Это связано с восстановлением здоровья исполнителя после перенесенной операции на сердце, пишет Lenta.ru.
В ноябре планировались выступления певца в Омске, Томске, Новосибирске, Красноярске.
Артист пробудет в стационаре дольше, чем планировалось ранее.
Что произошло
В середине сентября Игоря Николаева в критическом состоянии госпитализировали в палату интенсивной терапии.
Врачи провели операцию из-за диагностированного по снимкам нарушения кровоснабжения миокарда.
Незадолго до этого Николаев появлялся в эфире. Фанаты тогда отметили, что он заметно пополнел.