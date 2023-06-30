Контрастный андеграунд, нежные свадьбы и томные ночи. 7 выставок, которые стоить увидеть в «Республике ИЗО» в Барнауле

До 9 июля в «Республике ИЗО» проходит фотовыставка “Форум”, которая включает в себя пять проектов с самыми разными снимками: от свадебных до молочного тумана за рубежом. Altapress.ru предлагает заглянуть туда «на огонек» и насладиться современной эстетикой.

Фотография из проекта Василисы Ворониной "Долгая дорога за молоком" в рамках фотопроекта "Форум".

«Лит-фотография»

Персональная экспозиция Дмитрия Барышева для фотопроекта “Форум”. Все кадры здесь с пленки, в технике лит-печати. Основная тема выставки — пейзажи и стрит. Главный герой работ Барышева — улица, на которой происходят события повседневной жизни.

Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум". "Республика ИЗО"

Black&White

В экспозиции Black&White можно погрузиться в черно-белый мир. В «Республике ИЗО» говорят, что на этой выставке посетителей будет преследовать легкое ощущение сюрреализма — ведь монохромные кадры обладают свойством подчеркивать через детали необъяснимую таинственность и атмосферу.

Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум". "Республика ИЗО"

«Разные стороны»

Здесь собраны разные фотографии: уличные, свадебные, студийные — полнейший микс интересных и местами эксцентричных моментов.

Экспозиция занимает большой зал, в котором на каждой решетке представлена индивидуальная тематика.

Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум". "Республика ИЗО"

«Долгая дорога за молоком»

На этой выставке вы не увидите молока, только туман, похожий на него. Фотограф Василиса Воронина решила вечером прогуляться в магазин за молоком, заметила, что город окутан туманом и решила запечатлеть вечернюю атмосферу.

Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум". "Республика ИЗО"

Мне было непонятно — почему люди продолжают идти по своим делам, когда вокруг — так. Свет там не льётся, он будто застыл в каком-то воздушном желе, — рассказывает Василиса.

«О личном»

В одном из залов «Республики ИЗО» зрителю представят фотографии с элементами «ню» (обнаженная натура). «Именно поэтому выставка называется «О личном», поскольку с обнажением тела обнажается и душа», — рассказывает куратор галереи Юлия Ломакина.

Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум". "Республика ИЗО" Выставка в галерее "Республика ИЗО" в рамках фотопроекта "Форум". "Республика ИЗО"

Также в «Республике ИЗО» сейчас можно увидеть экспозиции картин и прикладного творчества.

«Последний герой андеграунда»

Выставка посвящена памяти барнаульского художника Алексея (Леки) Чеканова и будет проходить до 9 июля. Свой путь Чеканов начинал с создания художественного объединения «Тихая мансарда». Он был участником наиболее заметных выставок и акций Барнаула, оформлял сцены на поэтических и музыкальных выступлениях Натальи Николенковой и «Дяди Го».

"История", автор Алексей Чеканов. respublikaizo.ru

«Русь: эстетика, традиции, визуализация»

На этой выставке представлены работы разных мастеров в «разношерстных» направлениях: живопись и акварель, компьютерная графика и нейросеть, а также скульптуры, игрушки, вышивка и многое другое. Цель проекта — познакомить зрителя с искусством, как традиционным, так и современными.