10 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Конкурс национальных культур «Палитра дружбы» открылся в Алтайском крае

В Алтайском государственном институте культуры начались конкурсные прослушивания в рамках IX Международного конкурса «Палитра дружбы», учредителем которого является институт. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Содружества азиатских учреждений образования в сфере культуры.

Здание Алтайского государственного института культуры.
Здание Алтайского государственного института культуры.
Источник: пресс-служба Алтайского государственного института культуры.

Цель конкурса: развитие интереса представителей народов, населяющих регионы России и азиатских стран к возрождению, сохранению и трансляции национальных культурных традиций, межкультурному диалогу.

Конкурс проводится по номинациям: народное, академическое, учитель–ученик, мастерство концертмейстера, мастерство хормейстера, в разных возрастных категориях.

Конкурс национальных культур «Палитра дружбы» открылся в Алтайском крае.
Конкурс национальных культур «Палитра дружбы» открылся в Алтайском крае.
Источник: пресс-служба Алтайского государственного института культуры.

В конкурсной программе примут участие более 250 творческих коллективов и солистов — учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений, учреждений дополнительного образования из Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, городов Москва, Орел, Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Томск, Омск, Челябинск, Архангельской, Кемеровской, Новосибирской, Читинской и Курской областей, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республики Алтай и Алтайского края.

Завершится фестиваль-конкурс национальных культур «Палитра дружбы» грандиозным гала-концертом лауреатов и дипломантов.

Гала-концерт состоится 10 декабря 2023 г. в 18:30

Концертный зал АГИК по адресу пр. Ленина, 66.

Вход свободный

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость