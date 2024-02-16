Конфуз в телеэфире, дом-гигант у Ковша и ресторан в "древней" электростанции. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

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Телеведущий "Катунь 24" сматерился в утреннем выпуске новостей

Конфуз произошел 15 февраля. Ведущий оговорился и ругнулся во время съемки, но почему-то этот момент попал в эфир. В итоге телевизионным зрителям подняли настроение внезапной нецензурной бранью.

Позднее журналист опубликовал пост на личной странице во "Вконтакте" и подписал: "Случилось смешное". В нем он не извинился перед зрителями, а, наоборот, ругнулся еще раз.

Показать запись эфира я вам не могу, но ссылку оставлю.

Глеб Полянский сматерился. Катунь 24

Известный застройщик может открыть ресторан в старейшей электростанции Барнаула

Электростанция на ул. Промышленной, 8 – объект культурного регионального значения с 1994 года. Это яркий образец промышленной архитектуры неоклассического стиля. Но находится он, как и многие памятники Барнаула, в плачевном состоянии.

Разговоры о его восстановлении идут еще с 2014 года. Ранее памятник принадлежал строительной компании «Сибирия», а теперь перешел в руки «Жилищной инициативы».

Представительница застройщика рассказала, что в электростанции может появиться ресторан. Но пока готов только проект реставрации культурного объекта.

Что известно о памятнике и каким он был раньше — читайте здесь.

Первая городская электростанция, начало XX века. Urban History.

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А вот другой проект "Жилищной инициативы" — трехсекционный жилой дом-лесенка в 18, 21 и 24 этажа.

Концепцию представили на градсовете. По задумке, в доме разместят 631 квартиру на 1185 человек, общественные помещения, подземную автостоянку. Пристроят детский сад.

На фасаде будет заметно больше стекла, чем на соседних зданиях.

Но на градсовете сообщили, что проект здание принесли преждевременно. Непонятно, где разместят автомобили, потому что расчет необходимых машиномест выполнили неверно.

Какие еще нюансы есть у здания — смотрите здесь.

Проект дома на ул. Промышленная, 10. Мастерская Владимира Золотова

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