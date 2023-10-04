Кондратьев день: приметы и традиции 4 октября

Традиции Кондратьева дня
В народе этот день ассоциировался с плодородием и земледелием. Нужно было обязательно работать и удобрять землю. Люди приговаривали "Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым".
Также начиналась молотьба зерна. Особенно чествовали молотильщик и на завтрак обязательно угощали кашей: "Хозяину — хлеба ворошок, а молотильщикам – каши горшок".
А еще 4 октября праздновались "дворы" — особенные приготовления к сватовству. Девушки приводили свои владения в порядок, а свахи ходили по деревне и заглядывали в ворота, проверяя, где ждут сватов.
Что нельзя делать 4 октября
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Девушкам и женщинам нельзя есть до заката. А то можно съесть свои молодость и красоту.
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Также девушкам не стоит одним ходить на улицу и тем более в лес — домой можно уже не вернуться.
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Надевать чужую обувь — ведь через ноги можно получить неприятно и болезни хозяев. Даже от примерки в обувном магазине стоит воздержаться.
Приметы Кондрата да Ипата
- За окном ясно и дует северо-восточный ветер — к морозам.
- Кроты в свои норы много соломы натаскали – зима будет суровой.
- Домашняя птица линять начала – к наступлению зимы.
- Мало грибов и много орехов – зима будет снежной.
- Если днем холодно, а к ночи потеплело – жди ненастья.
- Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу – поздней.