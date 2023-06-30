2 июля
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Жизнь

Компания OceanGate, чей батискаф затонул с пятью людьми, продолжает продавать туры к Титанику

Компания OceanGate продолжает продавать туры к обломкам «Титаника», несмотря на недавнюю трагедию с батискафом. Об этом сообщает Daily Mail.

Море, океан, вода.
Море, океан, вода.
СС0

Следующие спуски на дно океана к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" запланированы на 2024 год.

Путешественникам обещают восьмидневное путешествие. Экспедиция отправится с атлантического побережья Канады на глубину 3,8 тыс. м под поверхностью.

Цена билетов осталась та же - 250 тыс. долларов.

Напоминаем, что батискаф этой же компании недавно что потерпел крушение на глубине почти 4 км.

В экспедиции к обломкам "Титаника" участвовали британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании OceanGate Expeditions, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Никто не выжил.

Обломки батискафа "Титан" были обнаружены спустя четыре дня поисков, 22 июня. Их анализ показал, что пассажирской капсуле был нанесен катастрофический ущерб.

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