8 сентября
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Жизнь

Компания "Эвалар" оштрафована на 350 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Эвалар" за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщило ФАС России в своем Telegram-канале.

"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

В рекламе препарата сообщалось о положительном действии и эффективном избавлении от боли в суставах. Кроме того утверждалось, что лекарственное средство не несет вреда желудку, так как имеет натуральный состав.

"Реклама лекарственных средств не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Кроме того, закон запрещает утверждать в рекламе о том, что безопасность и эффективность объекта рекламирования гарантированы его естественным происхождением", - уточняет ФАС.

Ранее был назначен штраф за ненадлежащую рекламу алтайского чая.

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