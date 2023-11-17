Коммунальные платежи в рассрочку — как Росводоканал Барнаул помогает должникам

Наших абонентов условно можно разделить на три группы — те, которые всегда вовремя платят коммунальные платежи, злостные неплательщики, которые игнорируют любые квитанции за ЖКУ и те, кто по каким-либо причинам не может полностью оплатить начисления или погасить задолженность. Первым мы благодарны, со вторыми решаем вопросы в судебном порядке, а третьим готовы оказывать помощь, предоставив рассрочку долга. Мы не обязаны этого делать, но понимаем, что порой у добросовестных абонентов бывают трудные времена и хотим пойти им навстречу, — рассказала коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.
В водоканале уже несколько лет раз в год проводится акция «Месячник помощи должникам».
При этом работа по реструктуризации долга ведется круглый год, но благодаря объявлению акции о такой мере поддержки узнают больше жителей Барнаула и пригорода.
В этом году месячник помощи абонентам проводился в сентябре. За период, что длилась акция, водоканал заключил соглашение о рассрочке с 24 абонентами на общую сумму 781 327, при этом оплачена дебиторская задолженность на сумму 228 616 рублей. Всего с начала года рассрочку оформили 144 абонента компании на сумму более 4 млн рублей, оплатив при этом чуть больше 3 млн.