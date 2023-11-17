Коммунальные платежи в рассрочку — как Росводоканал Барнаул помогает должникам

Наших абонентов условно можно разделить на три группы — те, которые всегда вовремя платят коммунальные платежи, злостные неплательщики, которые игнорируют любые квитанции за ЖКУ и те, кто по каким-либо причинам не может полностью оплатить начисления или погасить задолженность. Первым мы благодарны, со вторыми решаем вопросы в судебном порядке, а третьим готовы оказывать помощь, предоставив рассрочку долга. Мы не обязаны этого делать, но понимаем, что порой у добросовестных абонентов бывают трудные времена и хотим пойти им навстречу, — рассказала коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.