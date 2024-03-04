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Жизнь

Коммунальная авария, Сирота в Барнауле и зарплаты кондукторов. Что произошло в Алтайском крае 4 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 4 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Известный в России сыродел Олег Сирота побывал в Барнауле и сделал несколько громких заявлений. Например, пригрозил отсудить у Алтая бренд «Советский».

◆ Кондукторам трамваев и троллейбусов в Барнауле повысят зарплату на 15% — руководство «Горэлектротранса» надеется, что это поможет сохранить сотрудников и набрать новый персонал.

◆ Экс-директора барнаульского «Жилфонда» Людмилу Авдюхину экстрадировали из Аргентины в Россию — и вот как это было.

◆ В Барнауле 19 домов отключили от холодной воды из-за коммунальной аварии. Росводоканал Барнаул обещал устранить повреждение до конца дня.

◆ В Барнауле построят ресторан на самом краю оврага, относящегося к будущему парку за ТРЦ «Европа». Не всем экспертам барнаульского градсовета такое расположение кажется удачным, но «поезд ушел».

◆ Барнаульский лор-врач Евгений Тимошенский рассказал, как не заболеть в «самый сезон», как правильно лечиться и почему вредно пить порошки от простуды.

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