Коммуналка, «Пепси» и странный самолет. Что произошло в Алтайском крае 9 августа

- Коммунальные долги жителей Алтайского края в первом квартале 2023 года выросли на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. Их сумма увеличилась более чем на 600 млн рублей и достигла 6,56 млрд.
- Коммерческий директор «Авито Недвижимость» Николай Попов рассказал о ситуации с ценами на барнаульском рынке вторичек и новостроек.
- В Барнауле на ул. Приречной выпал из окна 15 этажа и разбился насмерть четырехлетний мальчик.
- В барнаульском спорткомплексе «Карандин-Арена», где сейчас занимаются хоккеем, фигурным катанием и керлингом, появится еще и футбольная площадка.
- В Барнауле на 75-м году жизни умер Сергей Санников, основатель и руководитель четвертой в России саморегулируемой организации — ассоциации «Алтайские строители».
- Барнаульцев встревожил самолет, который долго кружил над городом с выпущенным правым шасси, но так и не приземлился. Оказалось, это был учебно-тренировочный полет.
- Рынки и магазины Алтайского края заполонили баночки «Пепси» и «Колы» из Турции, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и не только. О том, чем все эти напитки отличаются друг от друга — в нашем обзоре.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter