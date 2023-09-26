Комик Слава Комиссаренко женился на вебкам модели и узнал этом только от подписчиков во время медового месяца.

Комик Слава Комиссаренко женился на вебкам модели, а узнал об этом только во время медового месяца.

Их свадьба прошла очень романтично в Турции. Однако подписчики сразу узнали в жене Славы бывшую вебкам модель и сообщили парню об этом.

Комик молчал несколько дней, а потом выложил признательный пост, где заявил, что ничего об этом не знал.

Прошлое жены не вернуть, но нельзя скрывать подобные вещи, высказался Комиссаренко. Также он добавил, что сейчас ему очень грустно.

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