Комета, электрички и открытие морга за 53 млн рублей. Что произошло в Алтайском крае 29 августа

- В Западно-Сибирском филиале РЖД сообщили, что электричка Барнаул-Новосибирск будет ходить без пересадок в Черепаново. Специально для этого поставят три новых электропоезда.
- В Бийске торжественно открыли новый морг и обновленное здание бюро судебно-медицинской экспертизы, на которые потратили 53 млн рублей. На открытие приехал директор Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава, профессор Игорь Макаров.
- Жителям Повалихи обещали построить новую школу к 28 августа, но она все еще не готова. Из-за этого дети будут учиться в четыре потока, в том числе дистанционно.
- Несколько жильцов барнаульской многоэтажки пожаловались на шум от магазина «Красное&Белое». Дело дошло до суда, и торговая сеть его проиграла.
- Бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тотмина, состоявшего в охране Евгения Пригожина и погибшего в авиакатастрофе, решили похоронить на родине, в Алтайском крае.
- Жители Алтайского края смогут увидеть удивительную зеленую комету — C/2023 P1 (Нишимура).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter