Коклюш, приговор мобилизованному и случай в клинической больнице. Что произошло в Алтайском крае 15 декабря

◆ По всей России фиксируют подъем заболеваемости коклюшем. В Алтайском крае за последний месяц его диагностировали у 131 человека.
◆ Минтранс сообщил, что к 2026 году в Алтайском крае построят семикилометровую дорогу в обход Бийска. Сейчас объект оценивают в 1,9 млрд рублей.
◆ Цены на новое жилье в Алтайском крае растут быстрее, чем цены на товары и услуги. И за последний месяц квартиры снова подорожали.
◆ Кондитерская фабрика «Алтай» изготовила почти 127 тысяч детских новогодних подарков. Их получат школьники с первого по четвертый класс, учащиеся коррекционных школ и воспитанники детдомов, ребята, нуждающиеся в соцподдержке, а также дети участников СВО.
◆ Пациент стационара Краевой клинической больницы попытался задушить медсестру и угрожал ей расправой. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
◆ Мобилизованного из Алтайского края приговорили к семи годам колонии за уклонение от службы.
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