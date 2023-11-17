Когда ребенка необходимо вести к логопеду, рассказал барнаульский эксперт

Около 70% детей дошкольного возраста имеют те или иные проблемы в развитии речи. Это может зависеть как от особенностей развития артикуляционного аппарата, так и от речевой среды, в которой растет ребенок. Подробнее о нарушениях речи рассказал главный внештатный детский специалист логопед, логопед высшей категории Детской городской поликлиники №5 Ольга Селиверстова.

Мастер звука и слова

Сейчас профессия логопеда ни у кого не вызывает вопросов. Ольга Селиверстова отмечает, что в настоящее время к специалистам стали обращаться гораздо чаще. Практически в каждой детской поликлинике есть свой логопед. Всего в Алтайском крае работает 63 специалиста в детских и взрослых больницах, психиатрических диспансерах, психиатрических больницах и санаториях.

Логопед – это врач, который занимается диагностированием, профилактикой и исправлением дефектов речи, причем не только у детей, но и у взрослых. Он использует специальные методики работы, которые включают тренировки и программы для восстановления произношения как отдельных звуков, так и целых предложений.

Такая популярность связана с тем, что родители стали более осведомленными в вопросе нарушений речи. Картавость, шепелявость и заикание перестали быть пожизненными проблемами и стали вполне излечимыми.

Специалисты отмечают, что в последнее время количество детей с речевыми нарушениями значительно увеличилось. Проблемы в развитии речи имеют около 70% детей дошкольного возраста.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Первое слово

«Речь - это функция нервной системы. И формирование речевых навыков, в первую очередь, зависит от зрелости коры головного мозга, от подкорковых структур», - объясняет Ольга Селиверстова.

Становление речевой функции идет поэтапно. К первому году жизни ребенок должен произносить 8-10 слов. К двум годам ему пора составлять свои первые фразы, они должны состоять из двух-трех слов. К трем годам ребенок должен уже использовать общеупотребительную речь, а к пяти - говорить как взрослый человек. К семи годам малышу следует быть готовым к письменной речи.

Поэтому, если у ребенка были обнаружены речевые нарушения, то их нужно исправлять как можно раньше. Лучше всего перед школой, когда у малыша еще нет серьезной речевой нагрузки: чтения и письма.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Проблемы с речью могут возникать по различным причинам. В первую очередь они могут быть связаны с анатомическим нарушениям артикуляционного аппарата. Это расщелины твердого и мягкого неба, нарушения прикуса, укороченная подъязычная связка.

Также нарушения могут возникать из-за особенностей речевой среды, в которой растет ребенок. Ольга Селиверстова отмечает, что в Алтайском крае возросло количества детей с билингвизмом (практика попеременного пользования двумя языками – прим. ред). Это может вызывать у ребенка определенную путаницу в голове.

Проговорить все буковки

Занятия с логопедом будут особенно эффективны только при раннем начале реабилитации, высокой мотивации ребенка и его родителей. А также регулярных занятиях – они должны проходить два-три раза в неделю с обязательным выполнением домашних заданий. В зависимости от тяжести дефекта каждому ребенку подбирается индивидуальный курс от месяца до года.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.