Когда новые белорусские трамваи начнут ходить в Барнауле и по каким маршрутам

Половина из десяти белорусских трамваев, обещанных Барнаулу еще в апреле, наконец добралась города. Теперь их пять. Горэлектротранс, а с ним и все горожане с нетерпением ждут оставшуюся часть, после которой вагоны наконец начнут курсировать на линии. А пока рассказываем, каким маршрутам повезет с обновлением и какие сроки запуска обещают.

Контракт на поставку 10 вагонов заключили еще 2022 году. На это потратили 716,4 млн рублей.

Трамваи должны были приехать в Барнаул еще в апреле, причем в полном объеме. Но помешала экономическая ситуация в стране: сорвались поставки необходимых деталей.

В итоге вагоны приезжают по одному. Иногда чуть чаще, чем раз в месяц, иногда - реже. Пятый, например, доставили в августе, а шестой ожидают 9 октября.

Когда и на каких маршрутах запустят

Точных сроков выхода на линию в Горэлектротрансе назвать не могут. Во-первых, потому что неизвестно, когда поступит полная партия - ведь сначала надо убедиться, что все до единого трамваи работоспособные.

Во-вторых, передача транспорта на баланс предприятия и обучение водителей займет время – около месяца.

При хорошем раскладе проверить новые трамваи барнаульцы смогут в конце ноября. Но в Горэлектротрансе ставят не такие оптимистичные цели: ближе к Новому году. Если повезет.

Обновление ожидает маршрут №7, как самый длинный и, кстати, один из самых загруженных. По обстоятельствам новые вагоны могут также достаться маршруту №1.