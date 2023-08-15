Клоун Андрюша скончался на 86-м году жизни

Клоун Андрюша умер на 86-м году жизни.
Несколько дней назад Андрей Николаев был госпитализирован с последствиями перенесённого коронавируса в одну из столичных больниц.
Ранее скончался известный переводчик Леонид Володарский.
Артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Клоун Андрюша умер на 86-м году жизни.
Несколько дней назад Андрей Николаев был госпитализирован с последствиями перенесённого коронавируса в одну из столичных больниц.
Ранее скончался известный переводчик Леонид Володарский.
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