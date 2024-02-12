Классический Циммер, четкий Стетхем. 10 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю в Барнауле: сходить на боевого «Пчеловода», послушать лучшие композиции Людовико Эйнауди и Ханса Циммера, укротить строптивую в Театре драмы и показать детям Изумрудный город.

Кадр из фильма "Пчеловод".

В кино

Боевик с Джейсоном Стетхемом от Дэвида Эйра «Пчеловод» в Галактике — 12 февраля, 20:20, 18+

Комедия от Энтони Чэня, Хуана Вэньхуна, Ли Джун-хана «Отпуск по-корейски» в Премьере — 14 февраля, 09:00, 18+

Фильм "Отпуск по-корейски". Кадр из фильма "Отпуск по-корейски".

На хоккей

В «Титов-Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Омские орлы» из Омска заключительный матч первенства ВХЛ — 17 февраля, 16:00, 0+

Гала-матч по хоккею в Барнауле. Ирина Пергаева

На концерт

Коллектив Simple music ensemble выступит с концертом «Музыка Х. Циммера и Л. Эйнауди. Неоклассика. Лучшее» в Театре драмы — 13 февраля, 19:00, 6+

Композитор Людовико Эйнауди. ru.wikipedia.org

В филармонию

Молодой органист Иван Царев выступит с органной программой «Грани и контрасты» в Филармонии — 13 февраля, 18:30, 6+

Иван Царев, органист. www.filarmonia22.ru

В театр

«Укрощение строптивой» в Театре драмы — 14 февраля, 18:30, 16+

«Беда от нежного сердца» в Музыкальном театре — 16 февраля, 18:30, 12+

«Обыкновенное чудо» в МТА — 16 февраля, 18:30, 12+

«Гедда Габлер» в Крепостном театре — 17 февраля, 19:00, 16+

"Обыкновенное чудо". Подготовка к спектаклю. МТА.

Для детей

«Волшебник Изумрудного города» в театре кукол «Сказка» — 17 февраля, 11:00, 6+

"Волшебник Изумрудного города". kino-teatr.ru

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