Китай, Рубцовск и паразиты. Что произошло в Алтайском крае 20 июля

- 13-летний мальчик из Бийска, которого пять дней искали десятки волонтеров и полиция, найден погибшим.
- Китайские импортеры стали активнее скупать алтайское масло и лен — рост (даже, можно сказать, взлет) поставок на конкретных цифрах продемонстрировала барнаульская компания «Русан».
- В Алтайском крае, как и в целом по стране, участились ЧП в домах престарелых, реабилитационных центрах и приютах для бездомных. Вот самые резонансные случаи и мнения по этому поводу.
- Люди вновь недовольны тем, как идет подготовка к скандальному рок-фестивалю «Ветер Сибири» — они засыпают организаторов вопросами о логистике, пропитании и проживании, но не получают четких ответов.
- В Рубцовске 12 человек заразились церкариозом. Все они купались в несанкционированных водоемах.
- «Мария-Ра» построит магазин там, где никогда не строила. Мы посмотрели, каким он будет (и где).
- 90 лет назад родился Виктор Казаринов. Почитайте, чем запомнился бывший главный архитектор Барнаула, рекордсмен по генпланам, автор той самой лестницы и далеко не только ее.
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