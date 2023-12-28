Киркорова вырезали из списка актеров новогоднего фильма "Самоирония судьбы"

Из дерзкой комедии "Самоирония судьбы" вырезали Филиппа Киркорова. Точнее, из списка актеров в описании на канале Premier, сообщает Baza.

Фильм вышел еще в 2022 году. Киркоров играл Ипполита Бедросовича. Несмотря на то, что имени короля эстрады больше нет в списке актеров, на афише он все еще есть.

Также Тина канделаки заявила, что фильм «Иван Васильевич меняет все», где также снимался Киркоров и Анна Асти, переснимают. Якобы чтобы сделать его интереснее и креативнее.

С афиш Киркорова уже убрали. Вместо него поставили Павла Волю.

Ранее отменили трансляцию новогоднего шоу, в котором участвовали звезды с "голой вечеринки" Ивлеевой.

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