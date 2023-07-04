5 июля
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Жизнь

"Кинопоиск" оштрафовали на 1 млн рублей за фильмы с ЛГБТ

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" на 1 млн рублей за демонстрацию фильмом с ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС.

Попкорн, кино
Попкорн, кино
СС0

Суд установил, что "Кинопоиск" не разместил маркировку "18+" на фильмах, где демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения.

Без маркировки были фильмы "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".

"Кинопоиск" признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения)", - сообщают в ТАСС.

На данный момент онлайн-кинотеатр входит в топ-25 самых посещаемых онлайн-кинотеатров Рунета.

Напоминаем, что Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ - что входит в перечень запретов и каков штраф в материале altapress.ru.

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