"Кинь мне мячик еще раз": надгробные надписи на кладбище домашних животных растрогали пользователей сети

Кладбище довольно старое. Некоторые могилы появились в конце 90-х.
Например, кот Тигр родился в 1973 году. Он прожил 14 лет. Любящие хозяева похоронили его на кладбище.
"Здесь покоится мой любимый пожилой котик. Очень скучаю по тебе", - гласит надпись на плите.
Неподалеку от Тигра похоронены ретриверы Карамель и Херши Осгуд, они из одной семьи. Карамель похоронили осенью 2015 года. Псу было всего девять лет.
"Брось мне мячик еще раз", - написано на надгробии.
А Херши скончался через год. На его плите написано, что он любил подвывать маме.
Одна из самых печальных надписей на плите пса Ники.
"Мой новый папа спас меня 6 октября 2018 года. И хотя я прожил совсем недолго и умер у него на руках, он говорит, что я принес ему много радости за такое короткое время"
Ники Барон прожил у нового хозяина всего 11 месяцев.
Есть на кладбище и попугайчики. Мистер и миссис Снипс.
Пес Чипс Козловский - был самым крутым из всех, уверены его хозяева. На надгробие они поместили его фотографию. Лучший друг семьи прожил 14 лет.
Собака Вупи Бернард попала в хот-догочный рай.
Рядом с псами и котами похоронили лошадь Геду. Она прожила целых 33 года. На ее плите сказано, что она была "кобылой, какая бывает только раз в жизни".
"Еще увидимся", - сообщает эпитафия.
Совсем маленькое, но не менее трогательное надгробие у питомца по имени Клин. На нем написано только одно: "Мы тебя любим".
В комментариях к фотографиям многие начали вспоминать, как похоронили своих домашних любимцев.