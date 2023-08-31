Кейт Миддилтон и принц Уильям находятся на грани развода

Еще в 2019 году британские СМИ сообщали, что будущий король изменил Кейт, когда та была беременна третьим ребенком, принцем Луи. Однако тогда дворец официально опроверг эти новости.
Тем не менее летом СМИ снова подняли тему неверности принца. Так в конце июля его видели танцующим всю ночь напролет в ночном клубе KOKO с друзьями.
А затем принцессу Уэльскую заметили в компании с Роуз Хэнбери, своей бывшей лучшей подругой и предполагаемой любовницей мужа. Они ходили на музыкальный фестиваль.
После этого супругов перестали видеть вместе. Источники сообщают, что супруги переживают настоящий кризис.