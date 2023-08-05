"Кенов прошу не беспокоить". Новосибирская Барби рассказала о секретах своей внешности

С выходом нашумевшей премьеры фильма о Барби мир захватило подражание. Однако в Новосибирске давно живет девушка, похожая на знаменитую куклу, пишет " КП-Новосибирск ".

Зарубежные СМИ давно называют Юлию Кригер "Русской Барби". Девушка весит 40 кг и считает свой вес идеальным, несмотря на переживания своих поклонников об анорексии, ее параметры - 85/53/85.

Грудь девушка сделала с помощью пластики, увеличив размер до третьего с половиной. А вот похожее на кукольное лицо - не трогала, утверждает Юлия, все дала природа.

Новосибирская Барби Юлия Кригер. "КП-Новосибирск"

Новосибирская Барби признается, что была вегетарианкой 13 лет, а сейчас и вовсе стала веганом. Не ест все, что шевелится, и любые продукты животного происхождения - молочку, животные жиры.

Кроме того, секретом идеальной фигуры стало исключение продуктов, где есть сахар, уксус, лимонная кислота и дрожжи.

При этом Юлия утверждает, что не старалась специально быть похожей на Барби.

В соцсетях также заинтересовались личной жизнью девушки. Она призналась, что типаж Кена хорош только в мультике - там и должен оставаться. Ей же нравятся властные и энергетически сильные мужчины.

"Мне нужен мужик, но в смысле, что это простой работяга. Внешность многое говорит о внутреннем мире человека. Поэтому мальчик Кен никогда не сможет быть таким, как я описала, Кенов я прошу меня не беспокоить", – рассказала Юлия Кригер.

Ранее сообщалось, что "Барби" и "Оппенгеймер" все-таки могут показать в России - афиши заметили в кинотеатрах.