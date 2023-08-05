"Кенов прошу не беспокоить". Новосибирская Барби рассказала о секретах своей внешности

Зарубежные СМИ давно называют Юлию Кригер "Русской Барби". Девушка весит 40 кг и считает свой вес идеальным, несмотря на переживания своих поклонников об анорексии, ее параметры - 85/53/85.
Грудь девушка сделала с помощью пластики, увеличив размер до третьего с половиной. А вот похожее на кукольное лицо - не трогала, утверждает Юлия, все дала природа.
Новосибирская Барби признается, что была вегетарианкой 13 лет, а сейчас и вовсе стала веганом. Не ест все, что шевелится, и любые продукты животного происхождения - молочку, животные жиры.
Кроме того, секретом идеальной фигуры стало исключение продуктов, где есть сахар, уксус, лимонная кислота и дрожжи.
При этом Юлия утверждает, что не старалась специально быть похожей на Барби.
В соцсетях также заинтересовались личной жизнью девушки. Она призналась, что типаж Кена хорош только в мультике - там и должен оставаться. Ей же нравятся властные и энергетически сильные мужчины.
"Мне нужен мужик, но в смысле, что это простой работяга. Внешность многое говорит о внутреннем мире человека. Поэтому мальчик Кен никогда не сможет быть таким, как я описала, Кенов я прошу меня не беспокоить", – рассказала Юлия Кригер.
Ранее сообщалось, что "Барби" и "Оппенгеймер" все-таки могут показать в России - афиши заметили в кинотеатрах.