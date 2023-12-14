Каждый третий приз всероссийского розыгрыша от СберЗдоровья достался сибирякам

Компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) подвела итоги осенней акции с розыгрышем ценных призов, включая 10 iPhone 14 pro max и 10 телевизоров с диагональю 55". Наиболее удачливыми участниками акции оказались сибиряки, забравшие четыре iPhone и два телевизора.

Жительницы Новокузнецка, Горно-Алтайска и Новоалтайска получили по одной из последних моделей смартфона от Apple. Жительница Омска выиграла телевизор Sber с диагональю 55" и виртуальным ассистентом Салют. А самыми удачливыми оказались красноярцы, забравшие в отделении Сбера и iPhone и телевизор.

Максим Волков,

заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

Внимательное отношение к здоровью сотрудников и клиентов — часть ESG-стратегии банка. Мы приветствуем всех пользователей сервисов индустрии здоровья Сбера, позволяющих специалистам осуществлять наблюдение за состоянием здоровья пациента в режиме онлайн. И поздравляем победителей акции с заслуженным вознаграждением.

Для того, чтобы принять участие в акции от СберЗдоровья необходимо было приобрести тариф от СберЗдоровья в СберБанке и активировать промокод для доступа к услугам СберЗдоровья, активировав его в приложении «Здоровье плюс» на iOS,«СберЗдоровье» на Android или в личном кабинете на sberhealth.ru.

СберЗдоровье активно развивает в России телемедицину, сегодня она является одним из драйверов цифровизации сферы здравоохранения. Удаленно к врачам обращаются за расшифровкой данных анализов и снимков, «вторым мнением», консультациями по тактике лечения. Каждый человек, через сайт или мобильное приложение СберЗдоровья может за несколько минут связаться с дежурным терапевтом или педиатром, проконсультироваться и получить помощь. На платформе людям помогают врачи 25 специальностей.

В Сибири СберЗдоровье реализует программу по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и коронавирусной инфекцией с помощью роботизированного обзвона и автоматической передачи данных с «умных» устройств.

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