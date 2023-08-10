Казанского стрелка отправили в "Черный дельфин". Разбираемся, что это за тюрьма и почему она самая страшная в России

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе. Погибли два учителя и семеро учеников, еще 24 человека получили травмы. На момент стрельбы в школе Ильназу Галявиеву было 19 лет. До этого он назвал себя богом и сказал, что убьет огромное количество "биомусора".
8 июня Ильназ Галявиев хотел совершить самоубийство в СИЗО-1, но ему помешали. Была зафиксирована подкожнуя гематома и ушибы мягких тканей.
Суд приговорил Галявиева к пожизненному сроку.
Колония особого режима "Черный дельфин" находится в Соль-Илецке и считается одной из самых страшных мест в России. Контингент «Черного дельфина» — разбойники, маньяки, каннибалы, террористы и создатели организованных преступных группировок.
Колония рассчитана на 1600 заключенных, в данный момент в ней содержатся примерно 900 человека.
На входе в здание стоит скульптура дельфина, но заключенные никогда не смогут его увидеть. Прежде чем отвести преступника в тюрьму, ему на голову надевают черный мешок.
На это есть две причины:
- Никто не должен знать о расположении объектов, чтобы не продумать план побега.
- Мешки помогают от возможного убийства самого осужденного. Вокруг «Черного дельфина» есть несколько зданий, где могут расположиться снайперы. Некоторые родственники жертв считают, что пожизненное заключение недостаточное наказание для убийцы.
Подъем в колонии происходит в 6:00 утра. С этого момента ни один из осужденных не должен лежать или сидеть на кровати. После отбоя правила еще строже. Заключенные спят при ярком свете головой к двери.
Если кто-то накрывает голову одеялом, то это рассчитывается как проступок за которое предусмотрено наказание. За каждым преступником наблюдают круглосуточно.
В тюрьме строжайший надзор: охранники делают обход каждые 15 минут, а при переводе из одной камеры в другую также надевается мешок. Камера площадью 4,5 кв. м выглядит, как клетка в клетке. От дверей и окон заключенных отделяют массивные решетки. Для прогулок используются специально отведенное помещение. А про улицу не может идти и речь.
- Владимир Николаев - убийца и каннибал , лишивший жизни двоих человек и приговоренный к смертной казни, позднее замененной пожизненным заключением.
- Александр Маслич. Расправился с четырьмя жертвами, среди которых - бывший сокамерник преступника по Рубцовской колонии, где осужденный был прежде.
- Сергей Виноградов. Был следователем. Убил масть с дочкой и еще одну 9-летнюю девочку.
- Вадим Ершов. Нападавший на женщин в Красноярском крае и убил 19 человек.
- Алисултан Салихов и Иса Зайнутдинов . Террористы, находящихся в заключении за организацию теракта в Буйнакске, в результате которого погибли более 60 человек.
Ранее следственный комитет: казанский стрелок тщательно готовился к нападению на школу.