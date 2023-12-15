Казанские бандиты-консультанты отреагировали на "Слово пацана"

Как говорит писатель, сериал местным авторитетам понравился. И все понимают, что сериал не документальный фильм, а художественный.

Более того, бандиты также консультировали писателя по многим вопросам во время написания книги, указывает Газета.Ru.

Между тем при работе над книгой писатель общался не только с бандитами, но и с их жертвами. Многим было тяжело даже вспоминать о пережитых встречах с бандами.

Ранее стало известно, когда выйдет финальная серия "Слова пацана".

Официальная премьера последней 8 серии запланирована на 21 декабря. Она выйдет в 7:00 по московскому времени.

При этом в сеть слили 7 и 8 серии сериала. Однако позже оказалось, что это были рабочие версии эпизодов для Института развития интернета, который софинансирует проект.

Новый сезон

Продолжения сериала не будет. Пока поклонники строили догадки, создатели картины опровергли информацию, что команда переснимает последнюю серию. Ранее в сети были мнения, что проект продлят на второй сезон или уберут из него «романтические линии».