Категорически: что ни в коем случае нельзя делать 28 мая. Памятка для садоводов

Садоводы и огородники должны знать — сажать в этот день после обеда нельзя.

Все посадить нужно успеть до обеда. В противном случае, цветы, кусты, деревья не приживутся или дадут плохой урожай.

Существует запрет на посадку кабачков, капусты, гороха, фасоли, бобов, сои.

Любовные отношения

Нельзя делиться своими планами насчет будущей семейной жизни, любовных мечтах. Они могут не осуществиться. Так что лучше откровения оставить при себе.

Ранее эксперт назвал растения, которые строго запрещено выращивать на даче. Нельзя выращивать мак и коноплю, которые можно использовать для создания наркотиков. Выращивание этих растений запрещено напрямую законодательством.

Он также отметил, что оштрафовать могут за выращивание сельскохозяйственных культур на продажу. Сумма штрафа варьируется от 300 до 500 рублей.

Кроме того, дачникам обязательно нужно уничтожать борщевик на участке. В противном случае придется заплатить крупный штраф.

Также мы рассказывали, что еще нельзя делать на своем участке.

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