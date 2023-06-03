Катастрофа в Индии, аномальная жара и массовое ДТП в Питере. Что произошло в Алтайском крае 3 июня

- В районе города Баласор в штате Одиша на востоке Индии столкнулись несколько пассажирских поездов. В результате погибло около 300 человек, пострадало 900.
- Алтайский край накроет климатический кошмар. Синоптики предупреждают о повышении температуры до +36...+38 градусов.
- Российская певица Татьяна Буланова сыграла свадьбу с бывшим теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет.
- В страшном ДТП в Нижегородской области погибли трое детей и трое взрослых. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
- В Санкт-Петербурге столкнулись 12 автомобилей - пострадали 16 человек. Причиной ДТП стал выехавший на встречную полосу грузовой автомобиль.
- В Алтайском крае стартовали первые смены в детских лагерях. На первую смену приехало 48 тыс. детей.
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