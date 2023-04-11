Каким будет трехэтажное здание для ремонта техники, которое построят в Барнауле

Предполагается, что внутри разместят мастерскую по ремонту бытовой техники. По проекту, первый этаж займут помещения для приема их хранения приборов, второй — мастерские по ремонту, третий — технические и бытовые.
Архитекторы учли полученные на прошлом заседании замечания: сдвинули здание вглубь участка, разместили достаточное количество парковочных мест на плане, уточнили нормы пожарной безопасности.
Самое главное изменение — в архитектурном и объемно-планировочном решении здания. Объект стал выразительнее, он больше не похож на серую «коробку». Первоначально постройка на эскизе выглядела как два разновысотных блока из сэндвич-панелей с рядовыми окнами.
Цвет привязали к окружающей застройке — добавлены белые тона. Предусмотрели вечернюю подсветку.
Эксперты согласовали проект.