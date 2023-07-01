2 июля
﻿
Жизнь

Каким будет первый день июля, рассказали синоптики Алтайского края

Синоптики алтайского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в первый день июля.

Майская гроза.
Майская гроза.
"В курсе 22"/Евгения Храпко

Погода в Алтайском крае

Ночью температура понизится до +7...+12 градусов. Ожидаются кратковременные, а местами ливневые дожди. По югу в начале ночи возможен град.

Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем температура поднимется до +19...+24 градусов. Ночные дожди не прекратятся, стоит приготовиться к грозе. Ветер западный 7-12м/с.

Первая гроза 2023 года в Барнауле.
Первая гроза 2023 года в Барнауле.
Евгений Храпко, vk.com/thunderstorm_altau

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов. В начале ночи пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 4-9м/с.

Днем потеплеет до +20...+22 градусов. Во второй половине дня начнется кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 7-12м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость