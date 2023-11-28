Какие зарплаты хотят получать жители Алтайского края и каких кадров особенно не хватает

Эксперты проанализировали зарплатные ожидания специалистов Алтайского края за последний месяц и выяснили, кто рассчитывает на самые высокие суммы и кто стал желать более высокий заработок по сравнению с прошлым годом.

Рост на 15%

Средняя зарплата, на которую претендовали профессионалы региона, составила 40 тыс. рублей. Это оказалось на 10 тыс. рублей ниже средних зарплатных ожиданий по Сибири в целом и на 20 тыс. рублей - по России.

Однако в целом зарплатные ожидания алтайских кандидатов заметно выросли - на 14% по сравнению с прошлым годом. Так, в октябре 2022-го за свою работу жители Алтайского края хотели получать в среднем 35 тыс. рублей.

Между тем по Сибири рост ожидаемого заработка оказался еще выше - на 25%. В прошлом году сибиряки были согласны работать за 40 тыс. рублей в месяц, в этом году - за 50.

Деньги. Финансы. pexels.com

Возросшие ожидания

На самую высокую зарплату претендуют специалисты высшего и среднего менеджмента (88,6 тыс. рублей в среднем), профессионалы в сфере стратегий, инвестиций и консалтинга (79,6 тыс. рублей), в сельском хозяйстве (70 тыс. рублей), в строительстве (67,8 тыс. рублей) и в производстве и техобслуживании (60 тыс. рублей).

Заметнее всего зарплатные ожидания выросли у работников сферы строительства и недвижимости - на 36%. Сумма желаемой зарплаты у них за год выросла на 17,8 тыс. рублей.

В этом же списке оказались сотрудники спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты, а также гостиниц, ресторанов и туристического бизнеса. Они хотят получать сумму на 36% больше, чем в прошлом году, в среднем это 40 тыс. рублей вместо 30.

Недалеко ушли и финансисты с бухгалтерами, которые повысили свои зарплатные ожидания с 35 до 45 тыс. рублей.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Острая нехватка

Между тем в Алтайском крае специалисты платформы по поиску работы hh.ru зафиксировали острую нехватку риэлтеров, врачей и токарей.

Так, лидером рейтинга дефицитных специальностей стали агенты по недвижимости – на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме.

Похожая ситуация наблюдается с врачами, дворниками и токарями (по 0,7 резюме на вакансию), а также с автомойщиками и слесарями (0,9). Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме.

Кроме того, на начало ноября в Алтайском крае зафиксирована острая нехватка автослесарей, автомойщиков, агрономов и электромонтажников (по 1,2), поваров и разнорабочих (по 1,3), фармацевтов-провизоров и операторов производственной линии (по 1,4).