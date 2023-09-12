Какие запреты хотят ввести для пользователей электросамокатов - разбор altapress.ru

1

Какие правила действуют на данный момент?

Максимальная скорость передвижения на электросамокатах — не более 25 км/ч, а мощность мотора — не выше 0,25 кВт, снаряженная масса — не более 35 кг.

Ранее для СИМ введены запрещающие знаки, но на таких средствах можно передвигаться по правому краю проезжей части.