29 августа
Гид по подаркам
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Жизнь

Какие цветы подарить учителю на 1 сентября - разбор altapress.ru

Уже в эту пятницу пройдет главный праздник для всех школьников и учителей страны — День знаний. Традиционный подарок в виде букета цветов не теряет своей актуальности и в этом году. Как выбрать оригинальную и запоминающуюся цветочную композицию - рассказывает altapress.ru.

Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022.
Торжественная линейка в Бобровской средней школе 1 сентября 2022.
Анна Зайкова.
1
Какие букеты сейчас в тренде?

Флористы выделили несколько трендов на букеты в 2023-м.

  • Пурпурные цветы

Этот оттенок компания Pantone назвала цветом года. В нем можно подобрать букет из пионов, гортензий или орхидей.

  • Цветы по гороскопу

Одна из тенденций — подбирать цветы в подарок с символическим значением для конкретного человека. Например, цветок для рожденных в июне — роза.

  • Целебные растения

Еще в прошлом году популярным стал эвкалипт, веточки которого ставили в ванных комнатах. Считается, что пар от душа высвобождает эфирные масла, которые могут уменьшить стресс, заложенность носа и воспаления.

  • Букеты «Барбикор»

Хотя обычно этот термин используют, чтобы описать стиль в одежде, к цветам он тоже применим. на смену Нежно-розовым цветам в моду вошли ярко-розовые оттенки.

Букет пионов дома.
Букет пионов дома.
Жанна Редько
2
А какие цветы популярны?

Как для монокомпозиций, так и для сложных букетов подойдут:

  • Пионы

Цветы с нежным ароматом. Из минусов — только высокая цена.

  • Роза Морелло

Пурпурный — один из главных цветовых трендов сезона.

  • Протея

Необычный цветок станет хорошим акцентом для букета.

  • Гвоздики

Для букета можно использовать модные розовые или лавандовые.

  • Веточки эвкалипта и других целебных растений

Отличный яркий акцент, который подойдет для букетов в стиле минимализм.

Букеты и композиции.
Букеты и композиции.
Фото: Дмитрий Лямзин.
3
Сколько стоит букет?

Средняя цена на букет среднего размера в Алтайском крае варьируется в пределах от полутора до двух тысяч рублей

4
Как сделать подарок экономнее?

Можно подарить один большой букет от всего класса, тогда траты на цветы в каждой семье будут в разы меньше. А на сэкономленные деньги можно сделать ещё один подарок: поучаствовать в ежегодной акции "Дети вместо цветов", которая направлена на сбор средств для лечения тяжелобольных детей.

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