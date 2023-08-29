Какие цветы подарить учителю на 1 сентября - разбор altapress.ru

Флористы выделили несколько трендов на букеты в 2023-м.
- Пурпурные цветы
Этот оттенок компания Pantone назвала цветом года. В нем можно подобрать букет из пионов, гортензий или орхидей.
- Цветы по гороскопу
Одна из тенденций — подбирать цветы в подарок с символическим значением для конкретного человека. Например, цветок для рожденных в июне — роза.
- Целебные растения
Еще в прошлом году популярным стал эвкалипт, веточки которого ставили в ванных комнатах. Считается, что пар от душа высвобождает эфирные масла, которые могут уменьшить стресс, заложенность носа и воспаления.
- Букеты «Барбикор»
Хотя обычно этот термин используют, чтобы описать стиль в одежде, к цветам он тоже применим. на смену Нежно-розовым цветам в моду вошли ярко-розовые оттенки.
Как для монокомпозиций, так и для сложных букетов подойдут:
- Пионы
Цветы с нежным ароматом. Из минусов — только высокая цена.
- Роза Морелло
Пурпурный — один из главных цветовых трендов сезона.
- Протея
Необычный цветок станет хорошим акцентом для букета.
- Гвоздики
Для букета можно использовать модные розовые или лавандовые.
- Веточки эвкалипта и других целебных растений
Отличный яркий акцент, который подойдет для букетов в стиле минимализм.
Средняя цена на букет среднего размера в Алтайском крае варьируется в пределах от полутора до двух тысяч рублей
Можно подарить один большой букет от всего класса, тогда траты на цветы в каждой семье будут в разы меньше. А на сэкономленные деньги можно сделать ещё один подарок: поучаствовать в ежегодной акции "Дети вместо цветов", которая направлена на сбор средств для лечения тяжелобольных детей.